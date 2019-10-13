2019-10-13T18:15:55+03:00
Общество

Мусор, самострой и дикие водители: Илья Варламов назвал Новосибирск одним из худших городов в России

Об этом рассказал на своем канале на YouTube
Алена КУЛЕШОВА
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Илья Варламов составил рейтинг самых лучших и худших городов в России. Фото: Кадр из видеоИлья Варламов составил рейтинг самых лучших и худших городов в России. Фото: Кадр из видео
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Популярный российских блогер Илья Варламов составил свой личный рейтинг лучших и худших городов нашей страны. Парень много путешествует, поэтому свои оценки городам он давал не просто так — в каждом из них он успел хоть раз побывать. Подобный список Варламов составляет не впервые, на этот раз он решил не включать сюда Москву и Санкт-Петербург.

— В Новосибирске грязно, много заборов, самостроя, а водители просто дикие, —утверждает блогер в ролике на своем YouTube-канале. — В этом городе почему-то не убирают снег, не чистят тротуары. Зимой по ним опасно ходить, они буквально покрыты льдом. Хотя местные девушки умудряются делать это даже на высоких каблуках. В общем, Новосибирск — незачет!

Однако не все пользователи соцсетей оказались согласны с блогером в его оценочной системе городов России. В комментариях под роликом многие люди написали о том, что он крайне необъективен:

— Критерии размыты, оценка субъективная.

— Очень странно он оценивает города, конечно.

— Не очень понятно, чем руководствовался автор видео при составлении данного рейтинга, — пишут люди.

Илья Варламов назвал Новосибирск одним из худших городов в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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