Переходил дорогу: в Новосибирске подросток попал под колеса «Лады»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-13T13:37:12+03:00

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Днем 13 октября в Калининском районе Новосибирска произошла авария. Водитель «Лады Гранта» наехал на подростка на пешеходном переходе. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

— Сегодня, около 13:30 26-летний водитель ехал на автомобиле «Lada Granta» по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы 25 лет Октября в сторону дома №56 по улице Богдана Хмельницкого, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — В зоне пешеходного перехода он наехал на подростка, предположительно 12-13 лет.

Пострадавшего подростка увезли на машине скорой помощи в больницу. Фото: ГИБДД по НСО

Пострадавшего ребенка увезли в больницу на машине скорой помощи с различными травмами головы и тупой травмой живота. На месте, где произошло ДТП, работал экипаж ГИБДД, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU