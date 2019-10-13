«Пчелка Майя»: сибиряков в метро рассмешила женщина в желтом костюме

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-13T10:37:39+03:00

А пользователи соцсетей отметили, что сибирячке идет выглядеть так ярко и необычно

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Пассажиров Новосибирского метро рассмешила женщина, одетая в яркий желтый костюм. А в социальных сетях сибирячку даже сравнили ее с героем мультфильма — пчелкой Майей.

— Вот такая пчелка Майя появилась у нас в метро, — пишет автор поста в паблике «Мода Новосибирского метро».

Пользователей соцсетей экстравагантная женщина не оставила равнодушными. Многие люди уверены, что нет ничего плохого в том, чтобы уметь сочетать цвета и не бояться привлекать к себе внимание. А некоторые даже отметили, что сибирячка выглядит очень мило:

— Она умеет сочетать цвета и быть яркой, ничего плохого не вижу.

— Пчелка Майя вообще довольно милый персонаж.

— А может она просто хочет выглядеть моложе, что такого? — пишут люди в комментариях под фото.

ИСТОЧНИК KP.RU