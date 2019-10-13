«Пчелка Майя»: сибиряков в метро рассмешила женщина в желтом костюме
Пассажиров Новосибирского метро рассмешила женщина, одетая в яркий желтый костюм. А в социальных сетях сибирячку даже сравнили ее с героем мультфильма — пчелкой Майей.
— Вот такая пчелка Майя появилась у нас в метро, — пишет автор поста в паблике «Мода Новосибирского метро».
Пользователей соцсетей экстравагантная женщина не оставила равнодушными. Многие люди уверены, что нет ничего плохого в том, чтобы уметь сочетать цвета и не бояться привлекать к себе внимание. А некоторые даже отметили, что сибирячка выглядит очень мило:
— Она умеет сочетать цвета и быть яркой, ничего плохого не вижу.
— Пчелка Майя вообще довольно милый персонаж.
— А может она просто хочет выглядеть моложе, что такого? — пишут люди в комментариях под фото.
ИСТОЧНИК KP.RU