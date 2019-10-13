Сбил и уехал: в Новосибирске разыскивают водителя, наехавшего на пешехода
Утром 12 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. В настоящее время, сотрудники полиции продолжают поиски виновного в случившемся.
— В 6:27 утра водитель ехал по улице Никитина со сторон улицы Карла Либкнехта. Он поворачивал справа на Пролетарскую в сторону улицы Автогенной и наехал на пешехода, который переходил там дорогу, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. —После этого автомобилист спешно скрылся с места аварии. Пострадавший 40-летний мужчина получил тяжелый перелом ноги и был доставлен в больницу.
Сотрудникам ГИБДД пока не удалось определить виновника аварии и автомобиль, на котором он ехал. Если вам известно что-нибудь о произошедшем ДТП или вы были свидетелем произошедшего и видели все своими глазами, сообщите об этом по номеру телефона 232-23-21 или 232-23-51.
ИСТОЧНИК KP.RU