Автовышка налетела на маршрутное такси, пострадало пять человек
Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске. Участники аварии – автовышка ГАЗ и микроавтобус Ford Transit. ГАЗом управлял мужчина 1978 года рождения, иномаркой – 1959 года.
- Водитель автомобиля ГАЗ двигался по улице Кирова, напротив дома 24 по улице Ярославская совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался в попутном направлении, - рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По словам офицера, в аварии пострадало пять пассажиров микроавтобуса, среди которых есть несовершеннолетний. Три человека, получив помощь, отправились домой, еще двое остались в больнице.
В микроавтобусе пострадало пять человек.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU