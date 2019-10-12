Автовышка налетела на маршрутное такси, пострадало пять человек

СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-12T19:37:40+03:00

Авария произошла в Новосибирске на пересечении улиц Ярославской и Кирова

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Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске. Участники аварии – автовышка ГАЗ и микроавтобус Ford Transit. ГАЗом управлял мужчина 1978 года рождения, иномаркой – 1959 года.

- Водитель автомобиля ГАЗ двигался по улице Кирова, напротив дома 24 по улице Ярославская совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался в попутном направлении, - рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По словам офицера, в аварии пострадало пять пассажиров микроавтобуса, среди которых есть несовершеннолетний. Три человека, получив помощь, отправились домой, еще двое остались в больнице.

В микроавтобусе пострадало пять человек.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU