2019-10-12T13:17:00+03:00
Общество

Актер из «Полицейского с Рублевки» просит помочь больному новосибирскому артисту

Новосибирские актеры собирают деньги на помощь своему коллеге Лаврентию Сорокину. Он тяжело болен и нуждается в дорогом лечении
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Лаврентию Сорокину нужна помощь. Фото: Facebook.Лаврентию Сорокину нужна помощь. Фото: Facebook.
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Лаврентию Сорокину – 58 лет. Он играл в Оренбургском драмтеатре, Норильском театре имени Маяковского, в «Глобусе», «Красном факеле» и «Бродячей собаке». Онкологическая болезнь Сорокина такова, что ему рекомендована химиоимунотерапия за границей.

Чтобы собрать средства на лечение, новосибирские театры передают деньги с продажи билетов. Такие благотворительные постановки уже проходили в Новосибирске и пройдут еще.

1 ноября в кабаре-кафе «Бродячая Собака» стеб-арт студия «Ха!Мы!» сыграет программу «Хамские вечера», а 24 ноября в «Глобусе» пройдет спектакль «Дни Турбиных».

К поддержке коллеги призвал в своем аккаунте Instagram Дмитрий Мазуров – актер, игравший в фильмах «Пятницкий», «Карпов», «Полицейский с Рублевки», «След», «Учителя».

- С июля 2019 года Лаврентий Сорокин находится в Германии и проходит обследования и лечение в клинике Шарите (Берлин). Это стало возможно благодаря вашему участию, и мы вам за это бесконечно благодарны! Но, к сожалению, в результате дополнительных обследований стало понятно, что операция не спасет артиста. Сейчас этот диагноз звучит так: плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов, многоочаговый рецидив и диффузная лимфоденопатия, - написал в соцсети Мазуров. - Но есть шанс! Инновационное лечение, предложенное клиникой, дает шанс на жизнь! Это химиоимунотерапия, у нас нет аналогов этому методу, этим препаратам. Рискованный и сложный путь к выздоровлению был начат. Прервать лечение означает остаться без достигнутого результата.

Известный актер, который тоже когда-то играл в «Глобусе», написал, что клиника выставила счет в 94 800 евро. Чтобы покрыть такие затраты и проводятся благотворительные спектакли. Дмитрий Мазуров опубликовал реквизиты счета, через который неравнодушные могут помочь Сорокину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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