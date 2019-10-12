2019-10-12T11:51:03+03:00
Происшествия

МВД накрыло сделку по продаже «дизайнерских» наркотиков

О предстоящей купле-продаже узнали транспортные полицейские со станции Барабинск
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Преступников задержали во время сделки. Фото: МВД.Преступников задержали во время сделки. Фото: МВД.
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Продавца и покупателя наркотиков взяли с поличным транспортные полицейские. Это произошло на окраине Новосибирской области.

- Оперативные сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск получили информацию о причастности 32-летнего жителя Куйбышева к распространению запрещенных веществ, относящихся к так называемым «дизайнерским наркотикам», - сообщает окружное управление МВД России на транспорте.

Дизайнерскими называют наркотики, которые по составу незначительно отличаются от тех, что уже известны законодателям. Производители умышленно вносят изменения, рассчитывая таким образом избежать ответственности.

И покупателя, и продавца, тем не менее, взяли прямо во время сделки. И, скорее всего, им придется ответить. Покупателю грозит до десяти лет лишения свободы, продавец может получить и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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