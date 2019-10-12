МВД накрыло сделку по продаже «дизайнерских» наркотиков
Продавца и покупателя наркотиков взяли с поличным транспортные полицейские. Это произошло на окраине Новосибирской области.
- Оперативные сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск получили информацию о причастности 32-летнего жителя Куйбышева к распространению запрещенных веществ, относящихся к так называемым «дизайнерским наркотикам», - сообщает окружное управление МВД России на транспорте.
Дизайнерскими называют наркотики, которые по составу незначительно отличаются от тех, что уже известны законодателям. Производители умышленно вносят изменения, рассчитывая таким образом избежать ответственности.
И покупателя, и продавца, тем не менее, взяли прямо во время сделки. И, скорее всего, им придется ответить. Покупателю грозит до десяти лет лишения свободы, продавец может получить и больше.
ИСТОЧНИК KP.RU