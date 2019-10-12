Как Ленин: вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выставила в соцсети фото с бревном
Таким снимком чиновница напомнила горожанам о субботнике
Между событиями - почти сто лет, но они оказались похожими. Фото: Facebook.
Изменить размер текста:
Анна Терешкова, одна из самых медийных чиновниц Новосибирска, выложила в Facebook фото с бревном. Вице-мэр (недавно Анна Васильевна получила повышение по службе) одета в красную куртку, деревяшку держит на плече.
«А вы убрали свой город?» - подписала Терешкова снимок, вероятно, напоминая об осеннем субботнике.
Интернет-пользователи усмотрели в этой фотографии намек на исторический эпизод «Ленин и бревно». Это событие кремлевского субботника 1920 года.
ИСТОЧНИК KP.RU