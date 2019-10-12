2019-10-12T10:58:01+03:00
Общество

Как Ленин: вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выставила в соцсети фото с бревном

Таким снимком чиновница напомнила горожанам о субботнике
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Между событиями - почти сто лет, но они оказались похожими. Фото: Facebook.Между событиями - почти сто лет, но они оказались похожими. Фото: Facebook.
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Анна Терешкова, одна из самых медийных чиновниц Новосибирска, выложила в Facebook фото с бревном. Вице-мэр (недавно Анна Васильевна получила повышение по службе) одета в красную куртку, деревяшку держит на плече.

«А вы убрали свой город?» - подписала Терешкова снимок, вероятно, напоминая об осеннем субботнике.

Интернет-пользователи усмотрели в этой фотографии намек на исторический эпизод «Ленин и бревно». Это событие кремлевского субботника 1920 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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