2019-10-12T09:54:05+03:00
Происшествия

Дым над «Аурой» устроил переполох, а в ТЦ просто готовили еду

Пожарные говорят, что в заведении не работала вентиляция
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Дым над торговым центром устроил переполох. Фото: «Инцидент Новосибирск».Дым над торговым центром устроил переполох. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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По соцсетям разлетелись фотографии торгово-развлекательного центра «Аура». К нему съехались пожарные, вокруг собралось много зевак.

Очевидцы написали в интернете, что из здания были эвакуированы люди. Ситуацию прояснил руководитель пресс-службы областного управления МЧС России Павел Винаков.

- В 8.55 минут пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщения о задымление в торговом центре «Аура». На тот момент торговый центр бы закрыт. По прибытию к месту вызова было установлено, что проходил технологический процесс очистки систем вентиляции, кондиционирования и так далее. В этот момент в общепите разожгли открытый огонь для приготовления пищи, - рассказал Винаков.

В итоге возникло мелкое возгорание с обильным дымом. Возможно, это жировые отложения внутри систем вентиляции.

- Торговый центр функционирует в обычном режиме, - успокаивает руководитель пресс-службы МЧС.

Эвакуация в ТЦ "АУРА".

ИСТОЧНИК KP.RU

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