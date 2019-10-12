2019-10-12T06:25:40+03:00
Общество

Новосибирские гаишники сыграли в необычную лежачую игру

Сотрудники ГИБДД приняли участие во флешмобе TetrisChallenge
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирская полиция присоединилась к флешмобу. Фото: УГИБДД Новосибирской области.Новосибирская полиция присоединилась к флешмобу. Фото: УГИБДД Новосибирской области.
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Сотрудники новосибирской полиции аккуратно разложили инвентарь на асфальте и сами расположились среди него. Сделали это так, чтобы сверху был виден ровный прямоугольник.

Эта акция – вклад в мировой флешмоб #TetrisChallenge. Он стартовал в Цюрихе 1 сентября, и теперь поддержан Сибирью.

- Нам показалось это интересным, и мы решили принять участие в флешмобе, - объяснил начальник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Вячеслав Ушаков. - Ведь таким образом мы привлекаем внимание к нашей службе и к безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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