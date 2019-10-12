2019-10-12T05:40:22+03:00
Общество

Заплатят 36 тысяч: проездной билет помог пенсионерке выиграть суд против МВД

Ведомство незаконно лишило женщину районного коэффициента. На суде истица доказала, что живет в Новосибирске
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ведомство должно вернуть женщине долг.Ведомство должно вернуть женщине долг.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жительница Новосибирска выиграла суд против МВД. Спор касался пенсии по потере кормильца.

Истица получала выплаты, но однажды бухгалтерия ведомства отказалась начислять районный коэффициент. Более того, удержала сумму, которую, по мнению ведомства, ошибочно переплатили гражданке. Причина – отсутствие постоянной регистрации в городе.

Пенсионерка обратилась в суд. И там стала доказывать, что живет в Новосибирске, хоть это и не зафиксировано в паспорте.

- Отсутствие регистрации не исключает возможность установления места жительства гражданина на основе иных данных, - говорится в решении Центрального районного суда.

Женщина, действительно, убедилась судью, что она – местная жительница. Помогли документы из больницы, где истица лежала в 2018 года. А еще – транспортная карта. Предприятие «Пассажиртрансснаб» предоставила данные о том, что женщина пользовалась транспортной картой в течение трех последних лет.

- Признать незаконным решение ГУ МВД России по НСО об удержании переплаты пенсии в размере 36 234,46 рублей, - принял решение суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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