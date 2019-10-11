2019-10-11T23:15:50+03:00
Происшествия

«Учите детей переходить улицу»: в Новосибирске автомобилист сбил 10-летнюю девочку

Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске водитель сбил 10-летнюю девочку, когда та переходила дорогу. Фото: ГИБДД по НСОВ Новосибирске водитель сбил 10-летнюю девочку, когда та переходила дорогу. Фото: ГИБДД по НСО
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Вечером 12 октября в Ленинском районе Новосибирска произошла авария. Под колеса автомобиля попала 10-летняя девочка.

— Около восьми часов вечера 36-летний водитель ехал на автомобиле «Ford Focus» по улице Римского-Корсакова со стороны улицы Титова в сторону улицы Плахотного, — рассказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — Предположительно вне зоны пешеходного перехода он наехал на 10-летнюю девочку.

В результате ДТП, пострадавшего ребенка увезли на автомобиле скорой помощи в больницу с различными травмами для дальнейшего обследования. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Случившееся также активно обсуждают в социальных сетях. Многие подписчики паблика «АСТ-54» отмечают, что в ситуациях, где в аварию попадает ребенок, всегда определенная доля вины лежит на родителях.

— Нужно лучше следить за своими детьми. И объяснять им правила дорожного движения.

— В первую очередь, ребенку нужно подавать хороший пример своим поведением!

— Водителю тоже стоило ехать более аккуратно в темное время суток, но и девочке следует быть осторожнее, — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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