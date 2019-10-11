«Чуть не задохнулся, пепел летел»: в Новосибирской области полыхает лес
Как сообщают читатели КП-Новосибирск, под Новосибирском полыхают лесные пожары. Причем уже не первый день: местные утверждают, что .
- Лес горит между Татарской и Чанами, - рассказал КП-Новосибирск Армен Аракелов. - В сторону Карачей, примерно на 4-5 и справа - вообще просто жесть. Я вчера на дороге колесо менял,так за 10 минут чуть не задохнулся. Пепел летал.
Пользователи соцсетей пишут возмущенные комментарии в группах «Чаны | Черный и белый список» и «Подслушано Чаны».
Ночной пожар в лесах Чановского района.
- Доколе будем это терпеть? Или пофиг?
- Уверен, что это намеренные поджоги.
- Ты в сторону Татарска проедь, там все выжгли, - пишут комментаторы.
По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал.
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В Чановском районе горят леса.
ИСТОЧНИК KP.RU