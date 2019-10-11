2019-10-11T10:05:44+03:00
Происшествия

«Чуть не задохнулся, пепел летел»: в Новосибирской области полыхает лес

Пожары начались в Чановском районе
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожары полыхают с 9 октября. Фото: Армен Аракелов.Пожары полыхают с 9 октября. Фото: Армен Аракелов.
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Как сообщают читатели КП-Новосибирск, под Новосибирском полыхают лесные пожары. Причем уже не первый день: местные утверждают, что .

- Лес горит между Татарской и Чанами, - рассказал КП-Новосибирск Армен Аракелов. - В сторону Карачей, примерно на 4-5 и справа - вообще просто жесть. Я вчера на дороге колесо менял,так за 10 минут чуть не задохнулся. Пепел летал.

Пользователи соцсетей пишут возмущенные комментарии в группах «Чаны | Черный и белый список» и «Подслушано Чаны».

Ночной пожар в лесах Чановского района.

- Доколе будем это терпеть? Или пофиг?

- Уверен, что это намеренные поджоги.

- Ты в сторону Татарска проедь, там все выжгли, - пишут комментаторы.

По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем ЧП, увидели что-то необычное или смешное, то присылайте свои фотографии и рассказы на наш редакционный Whats App 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем!

В Чановском районе горят леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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