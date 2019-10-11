«Чуть не задохнулся, пепел летел»: в Новосибирской области полыхает лес

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-11T10:05:44+03:00

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Как сообщают читатели КП-Новосибирск, под Новосибирском полыхают лесные пожары. Причем уже не первый день: местные утверждают, что .

- Лес горит между Татарской и Чанами, - рассказал КП-Новосибирск Армен Аракелов. - В сторону Карачей, примерно на 4-5 и справа - вообще просто жесть. Я вчера на дороге колесо менял,так за 10 минут чуть не задохнулся. Пепел летал.

Пользователи соцсетей пишут возмущенные комментарии в группах «Чаны | Черный и белый список» и «Подслушано Чаны».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737182" frameborder="0"></iframe> Ночной пожар в лесах Чановского района.

- Доколе будем это терпеть? Или пофиг?

- Уверен, что это намеренные поджоги.

- Ты в сторону Татарска проедь, там все выжгли, - пишут комментаторы.

По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737181" frameborder="0"></iframe> В Чановском районе горят леса.

ИСТОЧНИК KP.RU