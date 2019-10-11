2019-10-11T04:09:28+03:00
Общество

Погода на выходные в Новосибирске: будет тепло и солнечно

Какой будет погода на выходные в Новосибирске, рассказали синоптики
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцев ждет отличная погодаНовосибирцев ждет отличная погодаФото: Андрей КОПАЛОВ
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Погода на выходные в Новосибирске порадует всех, кто запланировал прогулки: по прогнозам метеорологов, будет тепло и солнечно.

- Если в пятницу днем воздух в Новосибирске прогреется до плюс 11 - плюс 13 градусов, то в субботу днем будет уже плюс 12 - плюс 14 градусов. Ночью при этом похолодает до минус - минус 3, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - В воскресенье и вовсе столбик термометра в Новосибирск покажет плюс 13 - плюс 15 градусов, ночью - до плюс 1 - плюс 3 градусов (в пригороде - до минус 2 градусов).

И что самое приятное - непосредственно в самом Новосибирске никаких дождей не ожидается! Так что можно смело отправляться на прогулку.

В области и вовсе будет почти по лето: в субботу в некоторых районах воздух прогреется до плюс 20 градусов, а в воскресенье - до плюс 21. При этом в регионе возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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