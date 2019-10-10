«Галкин, ты ли это?»: парень в смешном шарфе повеселил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-10T18:07:10+03:00

Как вам шарф? Фото: «Мода Новосибирского Метро».

Сибиряк в смешном аксессуары проехался в подземке

Изменить размер текста: A A

Кто сказал, что шарфы должны быть скучными? Вязанные аксессуары могут поднимать настроение не только владельцу, но и всем окружающим. Это доказал новосибирец, который проехал в метро в шарфе с веселым принтом в виде выглядывающей фигурки. Фото с парнем появилось в группе «Мода Новосибирского Метро».

- За вами следят, - весело подписали ролик в сообществе.

Теперь пользователи соцсетей юморят в комментариях кто во что горазд:

- Галкин, ты ли это?

- Как здесь не поехать кукухой?

- У него из-за пазухи маленький бородавочник торчит?

- Это девушка симпатичная?

- Что это торчит?

- Кто это в метро? Тима Белорусских? - пишут комментаторы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем ЧП, увидели что-то необычное или смешное, то присылайте свои фотографии и рассказы на наш редакционный Whats App 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем!

ИСТОЧНИК KP.RU