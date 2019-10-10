«Галкин, ты ли это?»: парень в смешном шарфе повеселил пассажиров метро
Кто сказал, что шарфы должны быть скучными? Вязанные аксессуары могут поднимать настроение не только владельцу, но и всем окружающим. Это доказал новосибирец, который проехал в метро в шарфе с веселым принтом в виде выглядывающей фигурки. Фото с парнем появилось в группе «Мода Новосибирского Метро».
- За вами следят, - весело подписали ролик в сообществе.
Теперь пользователи соцсетей юморят в комментариях кто во что горазд:
- Галкин, ты ли это?
- Как здесь не поехать кукухой?
- У него из-за пазухи маленький бородавочник торчит?
- Это девушка симпатичная?
- Что это торчит?
- Кто это в метро? Тима Белорусских? - пишут комментаторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU