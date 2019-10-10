2019-10-10T14:30:50+03:00
Общество

В Новосибирской области заработал новый механизм защиты дольщиков

Об этом сообщили в региональном минстрое
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сейчас в списке проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домовСейчас в списке проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домовФото: Иван МАКЕЕВ
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О новых механизмах защиты добросовестных дольщиков, которые заработали на территории региона, рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

— В связи с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, постановлением правительства Новосибирской области от 24.09.2019 № 383-п создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» — еще один механизм достройки проблемных объектов, деятельность которого приведет к ускорению сроков ввода таких объектов в эксплуатацию, — отметил Иван Шмидт.

«Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» направлена заявка в правительство РФ и АО «Дом.РФ» на участие в пилотной программе финансирования достройки 18 проблемных объектов региона.

Министр подчеркнул, что в список включены те объекты, дольщики которых конструктивно взаимодействуют с органами власти и сами активно участвуют в достройке объектов. Успешная реализация пилотного проекта привлечет в регион для достройки проблемных объектов не менее 800 миллионов рублей из федерального бюджета.

Сейчас в списке проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домов. В 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре долгостроя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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