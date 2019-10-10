Оставил сирот без жилья: экс-глава Татарского района заплатил 35 миллионов рублей за недостроенные дома

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-10T12:36:10+03:00

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В Новосибирской области вынесли приговор экс-чиновнику, который, злоупотребляя служебным положением, нарушил права детей-сирот. Доказательства, которые удалось собрать следователям, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего главы Татарского района Новосибирской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

— В бюджете Татарского района Новосибирской области на 2013 год были утверждены денежные средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа, а также на мероприятия по строительству служебного жилья для граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по НСО. — В 2013 году по итогам проведения 5 открытых аукционов между администрацией Татарского района и ОАО Корпорация «СтройСиб» были заключены 5 муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. При этом в нарушение действующего законодательства государственная регистрация 3 заключенных муниципальных контрактов произведена не была.

И глава Татарского района, точно зная о том, что оплатить эти объекты будет можно только при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, а также, что муниципальные контракты не зарегистрированы в установленном законом порядке, прием работ по строительству многоквартирных домов не осуществлялся, лично подписал реестры платежных поручений на сумму более 35 миллионов рублей и денежные средства были перечислены в ОАО Корпорация «СтройСиб».

Несмотря на то, что корпорация деньги получила, обязательства по контрактам она не исполнила и объекты строительства так и не были построены и сданы в эксплуатацию. Срок исполнения обязательств по муниципальным контрактам истек, а в 2015 году ОАО Корпорация «СтройСиб» признана банкротом.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области. Татарский районный суд приговорил Валерия Носкова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736989" frameborder="0"></iframe> Экс-глава Татарского района заплатил 35 миллионов рублей за недостроенные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU