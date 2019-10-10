Новосибирский охранник стал хакером и продавал чужие игровые аккаунты
В Новосибирске судят 31-летнего сотрудника ЧОП. Мужчина решил подзаработать на продаже игровых аккаунтов. Действовал просто: установил программу, благодаря которой можно было узнавать чужие пароли, запустил ее и стал ждать, когда она начнет приносит заработок.
Полученные пароли и логины сибиряк продавал на электронной бирже FunPay. Заработал он немного — 1 тысячу 740 рублей. Свою схему мужчина проворачивал на ночных дежурствах в одном из университетов в период с июня 2018 года до января этого года.
Бизнес-план провалился, когда программа вторглась на сайт правительства Татарстана. Сотрудники ФСБ вычислили, откуда произошло вторжение на ресурс по IP-адресу компьютера.
Горе-хакер свою вину признал и не пытался скрываться. На ночного охранника завели уголовное дело по статье создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
ИСТОЧНИК KP.RU