Новосибирский охранник стал хакером и продавал чужие игровые аккаунты

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-10T09:56:50+03:00

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В Новосибирске судят 31-летнего сотрудника ЧОП. Мужчина решил подзаработать на продаже игровых аккаунтов. Действовал просто: установил программу, благодаря которой можно было узнавать чужие пароли, запустил ее и стал ждать, когда она начнет приносит заработок.

Полученные пароли и логины сибиряк продавал на электронной бирже FunPay. Заработал он немного — 1 тысячу 740 рублей. Свою схему мужчина проворачивал на ночных дежурствах в одном из университетов в период с июня 2018 года до января этого года.

Бизнес-план провалился, когда программа вторглась на сайт правительства Татарстана. Сотрудники ФСБ вычислили, откуда произошло вторжение на ресурс по IP-адресу компьютера.

Горе-хакер свою вину признал и не пытался скрываться. На ночного охранника завели уголовное дело по статье создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU