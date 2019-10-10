Этот котик смотрит в душу: Валли с «неправильной» мордочкой стал героем соцсетей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-10T08:21:03+03:00

Кота с болячкой на шее вовремя спасли волонтеры, он немного отличается от собратьев, но его шарм восхищает всех

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Шрамы на голове только украшают этого кота. Его асимметричная мордашка выглядит брутально, а уверенный взгляд остановит любого. Это кот Валли, у него нет хозяина, живет в приюте у волонтеров.

Кота с раной на шее заметили прохожие, зоозащитники из сообщества «Зоопомощь от «Потеряшка-НСК» поймали животное и выходили. Имя коту дали — Валли, как у милого робота из мультфильма. Больной быстро пошел на поправку, за месяц набрал два килограмма. Сейчас коту 10 лет, ему ищут хозяев.

Этот кот пережил многое, теперь ему нужна спокойная, размеренная жизнь. Фото: vk.com/freedomanimals

— Он здоров, очень хочется найти ему дом и семью, где он смог бы жить в покое и любви. Он прекрасно подойдет людям, которые не терпят суеты и шума.

Валли идеальный кот, он спокойный, очень чистоплотный, ласковый и контактный. Верит людям, любит быть рядом. Кастрирован, привит, чистоплотен, имущество не портит — пишут волонтеры.

Для того чтобы пристроить кота побыстрее, волонтеры провели для него фотосессию. Валли поработал на камеру, как настоящая модель. Снимки очаровали пользователей социальных сетей:

Валли нашли на улице с большой раной на шее. Фото: vk.com/freedomanimals

— Очень брутальный кот, видно, что многое пережил.

— Его взгляд как бы говорит: «Кто понял жизнь, тот не спешит», — комментируют снимки сибиряки.

Пристройством кота занимается паблик «Пристройство животных»

В соцсетях все восхищаются этой брутальной мордашкой. Фото: vk.com/freedomanimals

ИСТОЧНИК KP.RU