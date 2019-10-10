2019-10-10T07:39:18+03:00
Общество

В Новосибирске пройдет выставка, посвященная сибирским ученым - сёстрам Карповым

Выставка будет работать до 10 ноября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске открылась выставка, посвященная сестрам Карповым. Фото: газета "Навигатор"В Новосибирске открылась выставка, посвященная сестрам Карповым. Фото: газета "Навигатор"
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В Новосибирске в Выставочном центре СО РАН открылась выставка, посвященная двум выдающимся сибирячкам: Майе и Татьяне Карповым. Создатели выставки утверждают, что здесь представлены материалы, которые были собраны из личного архива, дневников фотоархивах двух женщин-ученых.

— Они были удивительными женщинами, невероятно внимательными к людям. Ко всем без исключения. Независимо от того, кто этот человек, он был интересен, передает слова Екатерины Шиплюк, внучки Майи Черемисиной, газета «Навигатор». — И бабушки нам всей своей жизнью показывали: не бывает неинтересных людей, не бывает неинтересных историй. Если ты увлекся человеком или событием, то оно обязательно будет интересным.

Посетить ее сможет любой желающий до 10 ноября. Фото: газета "Навигатор"

Посетить ее сможет любой желающий до 10 ноября. Фото: газета "Навигатор"

Майя Ивановна родилась 30 сентября 1924 года. Девушка только поступила в институт, когда началась война. А вот ее сестра Татьяна Ивановна (она родилась 9 апреля 1927 года) в 1941-м только окончила 8-й класс. Но они вместе ходили на учебу, а потом отправлялись на работу.

Учиться сибирячки любили всегда. Так, Майя Ивановна стала известным лингвистом и положила начало созданию кафедры языков и фольклора народов Сибири в НГУ. А Татьяна Ивановна — известный социолог и экономист. Именно под ее руководством в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН возникла Новосибирская экономико-социологическая школа, которую признали во всем мире.

Близкие люди двух талантливых женщин впервые рассказывают и показывают то, что хранилось у них в семейных архивах. Екатериа Шиплюк считает, что даже если ваша семья не была достаточно известной, в ее истории также есть место удивительному и интересному. И об этом обязательно нужно рассказывать людям.

Посетить выставку можно будет до 10 ноября. Все желающие могут прийти туда самостоятельно с 9 до 17 часов или договориться об экскурсии по телефону 214-53-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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