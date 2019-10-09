2019-10-09T19:47:34+03:00
Общество

«Хороши, чертовки»: сибирячка сфотографировала в лесу ведьм

Ими оказались модели, переодетые для тематической фотосессии
Анастасия САМАРЦЕВА
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Фото: Елена Алексеева.Фото: Елена Алексеева.
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Новосибирский фотограф Елена Алексеева опубликовала в «Instagram» серию фото двух женщин в образе колдуний со всеми полагающимися атрибутами: шляпы, метлы, пауки, котлы. «Кудесницы» на фото варят зелья, хитро переглядываясь. На других кадрах они задумчиво смотрят вдаль. Елена похвалила моделей:

Фото: Елена Алексеева.

Фото: Елена Алексеева.

— Подготовка к фотосессии — 90% успеха, девочки потрясающе подготовились: тыквы, старые свитки, свечи и лягушки, в арсенале у ведьм было все необходимое!

Фото: Елена Алексеева.

Фото: Елена Алексеева.

Подписчики женщины восхитились фото и ведьмами:

— Хороши, чертовки, — восхищаются одни.

— Приворотное зелье варганят твои красотки? — спрашивают «потенциальные клиенты».

Не стоит далеко убирать костюмы, их можно приберечь до конца октября, ведь именно тогда празднуют «профессиональный» день всех ведьм, вампиров и прочей нечисти — хэллоуин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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