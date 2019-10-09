«Хороши, чертовки»: сибирячка сфотографировала в лесу ведьм
Новосибирский фотограф Елена Алексеева опубликовала в «Instagram» серию фото двух женщин в образе колдуний со всеми полагающимися атрибутами: шляпы, метлы, пауки, котлы. «Кудесницы» на фото варят зелья, хитро переглядываясь. На других кадрах они задумчиво смотрят вдаль. Елена похвалила моделей:
Фото: Елена Алексеева.
— Подготовка к фотосессии — 90% успеха, девочки потрясающе подготовились: тыквы, старые свитки, свечи и лягушки, в арсенале у ведьм было все необходимое!
Фото: Елена Алексеева.
Подписчики женщины восхитились фото и ведьмами:
— Хороши, чертовки, — восхищаются одни.
— Приворотное зелье варганят твои красотки? — спрашивают «потенциальные клиенты».
Не стоит далеко убирать костюмы, их можно приберечь до конца октября, ведь именно тогда празднуют «профессиональный» день всех ведьм, вампиров и прочей нечисти — хэллоуин.
ИСТОЧНИК KP.RU