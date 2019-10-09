Не злите женщин: сибирячка чуть не убила своего мужа во время ссоры

СЕГОДНЯ 18:47 2019-10-09T18:47:18+03:00

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Поздно вечером в Ленинском районе в Областную клиническую больницу доставили 33-летнего мужчину с ранами на шее. Как позже выяснила полиция, «изрубила» жертву его собственная 28-летняя жена, в порыве гнева.

Супруги повздорили, женщина схватила нож и начала наносить удары, она несколько раз попала в шею. К счастью для ее мужа, раны оказались не смертельными. Сейчас пострадавший в больнице, а «фурию» будут судить по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— В настоящее время отношении гражданки решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорят в ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU