Не злите женщин: сибирячка чуть не убила своего мужа во время ссоры
Поздно вечером в Ленинском районе в Областную клиническую больницу доставили 33-летнего мужчину с ранами на шее. Как позже выяснила полиция, «изрубила» жертву его собственная 28-летняя жена, в порыве гнева.
Супруги повздорили, женщина схватила нож и начала наносить удары, она несколько раз попала в шею. К счастью для ее мужа, раны оказались не смертельными. Сейчас пострадавший в больнице, а «фурию» будут судить по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
— В настоящее время отношении гражданки решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорят в ГУ МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU