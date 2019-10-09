2019-10-09T18:28:48+03:00
Общество

«Ребенок ревел, а она его тащила за ухо»: учительницу выгнали из школы за издевательства над первоклассником

Педагог попробовала опротестовать решение руководства в суде, но у нее ничего не вышло
Татьяна СОЛОВОВА
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Суд не встал на сторону учительницы.Суд не встал на сторону учительницы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Суд Калининского района поставил точку в деле бывшей учительницы школы №151, которую обвинили в издевательствах над первоклашкой. Но, как оказалось, жалобы от родителей поступали на нее намного раньше:

- Родители постоянно жаловались руководству школу, что она не выполняет свои обязанности: мало того, что не следит за детьми, так еще и не может понятно объяснить школьный материал, - рассказывает юрист Константин Зиновьев. - Многие дети стали уходить из первого класса, который она учила: часть пошли в соседние школы, часть - в другие классы. В итоге в ее классе учились меньше 20 человек, хотя в других - больше 30.

Но последней каплей стал инцидент, который произошел с первоклашкой:

- Мальчик и его одноклассник, который сидел за соседней партой, подрались из-за игрушки. Учительница выволокла первоклассника, которого сочла виновником потасовки, за ухо за дверь. При этом ребенок плакал и ему было больно, - описывает ситуацию Константин Зиновьев.

Потом учительница вернулась в класс, а вслед за ней и ребенок. Но его ухо покраснело и жутко болело.

- Учительница позвонила маме мальчика и сказала, что он ведет себя неадекватно и первоклассника надо забрать из школы. Позвонило маме и руководство школы, - рассказывает Константин Зиновьев.

После этого ЧП в школе была проверка: учительницу уволили по «волчьей» статье - за физическое или психологическое насилие над детьми. Педагог попробовала оспорить решение в суде, но служители Фемиды встали на сторону школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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