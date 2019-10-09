2019-10-09T18:12:59+03:00
Происшествия

Может, пригодится: новосибирец украл у женщины с ребенком коляску

Мамочка оставила ее возле магазина, а вернувшись, не обнаружила
Анастасия САМАРЦЕВА
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Коляска стоила 10 тысяч.Коляска стоила 10 тысяч.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Первомайском районе у магазина на улице Героев революции неизвестный похитил оставленную возле крыльца детскую коляску. Это случилось в понедельник, 7 октября. Хозяйка украденного обратилась в полицию. Вещь была не из дешевых — она стоила 10 тысяч рублей.

Полиция быстро нашла воришку детских вещей, им оказался местный 36-летний житель. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Теперь его будут судить по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража):

— В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Похищенное обнаружено и изъято, — сказали в отделе полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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