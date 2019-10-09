Батрудинов, держись: новая Кейт Мосс поборется за сердце друга Бузовой

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-09T17:17:31+03:00

27-летняя девушка поучаствует в романтическом телепроекте, где звезды ищут свою любовь

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В соцсетях опубликовали имена участниц нашумевшего проекта ТНТ «План Б», который стартует уже на следующей неделе, с 13 октября. Главный приз для участниц и участников — симпатия Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова.

Модель из Новосибирска Олеся Романенко, которая переехала жить в Лос-Анджелес, вернулась обратно в Россию ради проекта. Она обошла тысячу участниц и прошла кастинг в шоу.

Недавно девушка вернулась в Россию. Фото: соцсети Олеси Романенко.

Девушка известна за рубежом, ее называют «новой Кейт Мосс», а в друзьях Олеси числятся Наталья Водянова, Милла Йовович, Рассел Кроу, Дима Билан. Сибирячке повезло не только с внешностью и френдзоной, но и с семьей: ее брат — звезда фильма «9 рота» Иван Николаев.

В общем, все звезды сошлись. Осталось только породниться с Тимуром Батрудиновым. Пожелаем удачи в этом деле нашей землячке.

ИСТОЧНИК KP.RU