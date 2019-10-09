Батрудинов, держись: новая Кейт Мосс поборется за сердце друга Бузовой
В соцсетях опубликовали имена участниц нашумевшего проекта ТНТ «План Б», который стартует уже на следующей неделе, с 13 октября. Главный приз для участниц и участников — симпатия Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова.
Модель из Новосибирска Олеся Романенко, которая переехала жить в Лос-Анджелес, вернулась обратно в Россию ради проекта. Она обошла тысячу участниц и прошла кастинг в шоу.
Недавно девушка вернулась в Россию. Фото: соцсети Олеси Романенко.
Девушка известна за рубежом, ее называют «новой Кейт Мосс», а в друзьях Олеси числятся Наталья Водянова, Милла Йовович, Рассел Кроу, Дима Билан. Сибирячке повезло не только с внешностью и френдзоной, но и с семьей: ее брат — звезда фильма «9 рота» Иван Николаев.
В общем, все звезды сошлись. Осталось только породниться с Тимуром Батрудиновым. Пожелаем удачи в этом деле нашей землячке.
ИСТОЧНИК KP.RU