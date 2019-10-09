2019-10-09T17:16:50+03:00
Происшествия

«Они перебегали дорогу»: маму с двумя детьми сбила ленковушка

О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно
Анна ПАШАГИНА
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ДТП произошло вечером. Фото: ГИБДДДТП произошло вечером. Фото: ГИБДД
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ДТП произошло вечером, 9 октября, около 18.00. Машина наехала на сибиряков в Кировском районе. Известно, что молодой человек ехал на машине ВАЗ 2114, а сибирячка вместе с двумя детьми перебегала дорогу перед автомобилем не в положенном месте.

— Водитель 1992 года рождения двигался на автомобиле со стороны улицы Петухова в сторону улицы Бородина. Наезд на людей он совершил около дома №51, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. — Они перебегали проезжую часть слева направо, знака пешеходного перехода там нет.

Автомобиль сбил 32-летнюю женщину и ее двоих детей. Пострадавших доставили в больницы - детей увезли в детскую клиническую больницу, а женщину в больницу № 1. Какие травмы они получили при столкновении с машиной неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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