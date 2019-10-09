Поиск очевидцев: в Новосибирске жестоко избили парня и украли питбуля

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-09T16:57:34+03:00

У новосибирца отобрали питбуля во время прогулки. Фото: vk.com/poterjashkansk

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В паблике «Потерянные животные. Новосибирск» появилось объявление: 8 октября по улице Мира молодой парень выгуливал питбуля. Двое неизвестных напали на сибиряка, сильно избили и отобрали животное. Объявление написала сестра пострадавшего.

— Просто крик помощи. Полиция не дает никаких шансов на успех поисков преступников и нашего любимого Макса. Заявление написано, но все понимаем, что толку от этого ноль, — написала девушка.

Известно, что преступники приехали на такси UBER. Примерное время происшествия — 10 или 11 часов вечера. Также девушка сообщила, что у собаки серьезные проблемы со здоровьем.

Подписчики сообщества прокомментировали пост-объявление:

— То есть хозяина били, а собака не заступилась?

— Соболезную, надеюсь, песик найдется, и все будет хорошо.

— Скорее всего, таксист был свой. Не думаю, что просто такси стояло бы и ожидало, когда изобьют человека. Да и с собакой в машину далеко не каждый согласиться посадить!

ИСТОЧНИК KP.RU