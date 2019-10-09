«Шпильки» толкают «рога»: сибирячка в миниюбке помогла водителю троллейбуса
Вечером в районе остановки ГПНТБ сибиряки наблюдали интересную картину: девушка на шпильках и в миниюбке толкает троллейбус. Горожане даже сняли на видео этот благотворительный порыв.
— Годы идут — в космос запускают ракеты, телефонами оплачивают товары в магазинах, автомобили рассекают на автопилотах, и только в Новосибирске пассажиры толкают свои троллейбусы, — прокомментировали ролик в саркастичной манере администраторы паблика «Служба эвакуации АСТ-54».
Подписчики живо отреагировали на ситуацию и дружно начали придумывать название к этой зарисовке с вечерних улиц Новосибирска.
— Новый аттракцион: заплатил деньги — толкай троллейбус!
— Любишь кататься, люби и саночки возить!
— Упражнения на тренажерах всегда платные. В качалку ходишь же за деньги?
— Такие у нас сибирячки — надо и троллейбус толкнут, — шутят сибиряки.
Девушка на шпильках толкает троллейбус.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU