2019-10-09T16:41:18+03:00
Общество

«Шпильки» толкают «рога»: сибирячка в миниюбке помогла водителю троллейбуса

Девушка вместе с мужчинами толкала транспорт, а после пошла на остановку
Екатерина КОМЯКОВА
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Сильные женщины и коня на скаку остановят, и троллейбус подтолкнут.Сильные женщины и коня на скаку остановят, и троллейбус подтолкнут.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в районе остановки ГПНТБ сибиряки наблюдали интересную картину: девушка на шпильках и в миниюбке толкает троллейбус. Горожане даже сняли на видео этот благотворительный порыв.

— Годы идут — в космос запускают ракеты, телефонами оплачивают товары в магазинах, автомобили рассекают на автопилотах, и только в Новосибирске пассажиры толкают свои троллейбусы, — прокомментировали ролик в саркастичной манере администраторы паблика «Служба эвакуации АСТ-54».

Подписчики живо отреагировали на ситуацию и дружно начали придумывать название к этой зарисовке с вечерних улиц Новосибирска.

— Новый аттракцион: заплатил деньги — толкай троллейбус!

— Любишь кататься, люби и саночки возить!

— Упражнения на тренажерах всегда платные. В качалку ходишь же за деньги?

— Такие у нас сибирячки — надо и троллейбус толкнут, — шутят сибиряки.

Девушка на шпильках толкает троллейбус.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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