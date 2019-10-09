2019-10-09T16:07:10+03:00
Общество

Делала лодки, была одинока: стали известны подробности исчезновения девушки с пирсингом

26-летняя Дарья Хромова пропала 30 сентября, ее пропажу заметили только на работе
Ева ЛЮТОВА
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Девушка пропала 30 сентября.Девушка пропала 30 сентября.Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске полицейские и волонтеры ищут 26-летнюю Дарью Хромову. Особая примета — у девушки пирсинг под нижней губой, одета по-мальчишески — берцы на шнуровке, черные штаны, толстовка. Дашу ищут уже больше недели, но о ней нет никакой информации.

— У девушки нет родителей, жила она одна. Поэтому об исчезновении заявил работодатель. Она клеила резиновые лодки, клейщицей работала, а 30 числа не вышла на работу, телефон отключен, где находится, непонятно, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к поискам.

Ранее Дарья не пропадала, коллеги характеризуют ее положительно. Всех, кто что-либо знает о девушке, просят звонить в полицию по телефону 112 или поисковикам на номер 8-800-700-54-52 ("Лиза Алерт").

ИСТОЧНИК KP.RU

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