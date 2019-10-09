«Подводный тверк»: сибирячка показала откровенный танец в бассейне

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-09T14:05:53+03:00

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Сибирячка Анастасия Мазалюк часто радует своих подписчиков зажигательной хореографией. На этот раз девушка опубликовала на своей страничке в инстаграм видеоролик с весьма нестандартным танцем: она решила превратить в танцпол обыкновенный бассейн.

— Мне так нравится это видео, оно просто «огонь», — пишет в своем посте Анастасия Мазалюк. — Настоящие танцы в воде!

Пользователи соцсетей не остались равнодушными к такому эффектному танцу девушки. В комментариях под постом многие отметили, что в таком необычном формате ее движения воспринимаются по-новому. А некоторые даже выразили желание когда-нибудь попробовать повторить ее опыт:

— Настя, научи меня делать также.

— Это лучший тверк, что я видел!

— В бассейне — просто пушка!

— Это подводный тверк. Просто супер! - пишут подписчики сибирячки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736810" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала откровенный танец в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU