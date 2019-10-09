«Подводный тверк»: сибирячка показала откровенный танец в бассейне
Сибирячка Анастасия Мазалюк часто радует своих подписчиков зажигательной хореографией. На этот раз девушка опубликовала на своей страничке в инстаграм видеоролик с весьма нестандартным танцем: она решила превратить в танцпол обыкновенный бассейн.
— Мне так нравится это видео, оно просто «огонь», — пишет в своем посте Анастасия Мазалюк. — Настоящие танцы в воде!
Пользователи соцсетей не остались равнодушными к такому эффектному танцу девушки. В комментариях под постом многие отметили, что в таком необычном формате ее движения воспринимаются по-новому. А некоторые даже выразили желание когда-нибудь попробовать повторить ее опыт:
— Настя, научи меня делать также.
— Это лучший тверк, что я видел!
— В бассейне — просто пушка!
— Это подводный тверк. Просто супер! - пишут подписчики сибирячки.
Сибирячка показала откровенный танец в бассейне.
ИСТОЧНИК KP.RU