2019-10-09T15:30:08+03:00
Общество

«Жена думает, что есть любовница»: смешной плакат хоккейного фаната позабавил соцсети

Мужчина был уверен, что его покажут по телевизору
Анна ПАШАГИНА
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Надеемся, жена всегда верит мужу.Надеемся, жена всегда верит мужу.Фото: СОЦСЕТИ
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Новосибирец проявил смекалку и фантазию на одном из домашних хоккейных матчей. Фанат хоккейного клуба «Сибирь» решил доказать своей жене, что он действительно ходит на все домашние игры. На один из матчей сибиряк оделся в фанатскую атрибутику ХК «Сибирь» и поднял над головой нарисованное плакат, который сначала оценили болельщики, а потом и пользователи соцсетей.

— Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы, — такую надпись парень сделала на своем плакате. — «Сибирь», вперед!

Новосибирцу удалось добиться своего: плакат показали на большом экране и при прямой трансляции хоккейного матча. Новосибирцев такая находчивость мужчины позабавила:

— Сибирь это и есть любовница.

— А любовница рядом стоит и шепчет, что он спалился.

— А так можно было? Зря прожил эти 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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