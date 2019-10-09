«Жена думает, что есть любовница»: смешной плакат хоккейного фаната позабавил соцсети
Новосибирец проявил смекалку и фантазию на одном из домашних хоккейных матчей. Фанат хоккейного клуба «Сибирь» решил доказать своей жене, что он действительно ходит на все домашние игры. На один из матчей сибиряк оделся в фанатскую атрибутику ХК «Сибирь» и поднял над головой нарисованное плакат, который сначала оценили болельщики, а потом и пользователи соцсетей.
— Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы, — такую надпись парень сделала на своем плакате. — «Сибирь», вперед!
Новосибирцу удалось добиться своего: плакат показали на большом экране и при прямой трансляции хоккейного матча. Новосибирцев такая находчивость мужчины позабавила:
— Сибирь это и есть любовница.
— А любовница рядом стоит и шепчет, что он спалился.
— А так можно было? Зря прожил эти 4 года.
ИСТОЧНИК KP.RU