Андрей Травников: Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-09T13:22:13+03:00

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Накануне эта информация появилась в нескольких СМИ. Глава региона выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.

— Мы видим общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий — причем, не только новосибирских, но и в целом по стране. Первоочередные задачи по переоснащению вооруженных сил выполнены, и сегодня актуально освоение новой продукции — продукции гражданского назначения, в том числе — для нужд экономики регионов. Еще одна общая задача заводов и руководства области — увеличение экспортных поставок. С чем мы категорически не согласимся — это с искусственным перераспределением объемов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям. В этом году мои коллеги по региональному правительству проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману — Новосибирскому авиационному заводу имени Чкалова — исключительному предприятию авиационной промышленности всей России. Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода, в том, что Правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU