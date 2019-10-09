2019-10-09T13:22:13+03:00
Общество

Андрей Травников: Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал сообщения о возможном сокращении объемов производства на НАПО им. Чкалова.
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Андрей Травников заверил, что региональное правительство будет отстаивать интересы работников авиационного завода. Фото: nso.ruАндрей Травников заверил, что региональное правительство будет отстаивать интересы работников авиационного завода. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Накануне эта информация появилась в нескольких СМИ. Глава региона выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.

— Мы видим общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий — причем, не только новосибирских, но и в целом по стране. Первоочередные задачи по переоснащению вооруженных сил выполнены, и сегодня актуально освоение новой продукции — продукции гражданского назначения, в том числе — для нужд экономики регионов. Еще одна общая задача заводов и руководства области — увеличение экспортных поставок. С чем мы категорически не согласимся — это с искусственным перераспределением объемов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям. В этом году мои коллеги по региональному правительству проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману — Новосибирскому авиационному заводу имени Чкалова — исключительному предприятию авиационной промышленности всей России. Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода, в том, что Правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Подводный тверк»: сибирячка показала откровенный танец в бассейне
Я/Мы – Курицкий: власти одобрили митинг в защиту экс-директора школы, попавшего под уголовный суд
Задолжали 700 миллионов: депутаты хотят лишить «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора
350 тысяч за три отрубленных пальца: жительница Новосибирска отсудила компенсацию за травму на работе
Сибирским бизнесменам предложили начать торговать на eBay
Мертвого рыбака, привязанного к лодке, нашли в Бердском заливе
В Новосибирске обсудили доступ некоммерческих организаций к оказанию соцуслуг
Из-за неисправного гироскутера загорелась девятиэтажка: эвакуировали 20 человек
Срочно раскупаем картошку и сахар: эксперты назвали продукты, резко подешевевшие в Новосибирске
«Леопард в деле»: сибирячка станцевала в пятнистых шортах на испанском пляже
Похмелиться захотел: вор пытался украсть пиво из магазина
В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой возле рынка
Не погасил кредит: сибиряку пришлось заплатить 200 тысяч рублей, чтобы продать машину
«Просто жесть»: сибирячке в кофейне подали чай с клопом
Подружка Джокера: девушка в маске устроила странные танцы на маяке
Сельский каршеринг: подросток угнал соседские жигули, а потом вернул их обратно
Шёл по переходу: пожилой новосибирец насмерть сбил пенсионера
«Нива» попала под грузовик в Новосибирской области: погибли два человека
«Зато в магазин не надо»: белочка, ворующая вату для своего домика, рассмешила соцсети
Подростка, который поджег свою девушку, посадили на 4 года
«Он вообще бесстрашный»: верблюд прошелся по дороге в Новосибирске
Позвонить хотел: сибиряк ограбил киоск с мобильниками
«Ребенок уже успел попробовать»: сибирячка купила торт со старой жвачкой
В Октябрьском районе столкнулись два грузовика: водителя зажало в кабине
«Экскурсия» по врачебным кабинетам: как мы провели тест-драйв медицинского центра «Главный пациент»
Новосибирские полицейские сожгли 27 тонн поддельных Dolche&Gabbana и Adidas
Смотрим — и ладошки потеют: появилось видео с опасным трюком гимнасток на параплане