2019-10-09T11:56:12+03:00
Общество

Задолжали 700 миллионов: депутаты хотят лишить «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора

Они планируют обратиться к губернатору Новосибирской области
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске депутаты предложили лишить «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора.В Новосибирске депутаты предложили лишить «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новосибирске депутаты хотят лишить компанию «Экология-Новосибирск» статуса мусорного регоператора. Причиной такого желания стали многомиллионные долги предприятия перед перевозчиками. Только по шести компания-первозчикам «Экология-Новосибирск» задолжала более 400 миллионов рублей, а общая сумма задолженности составляет 700 миллионов рублей.

Об этом сообщил зампред комитета Заксобрания по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко. Депутаты намерены обратиться к губернатору Новосибирской области, чтобы решить вопрос о лишении компании «Экология Новосибирск» статуса регоператора «за систематическое неисполнение прямых обязательств в полном объеме».

Это решение было принято на совещании, собранном по просьбе ТКО, которые пожаловались на проблему с долгами регоператора. Перевозчики утверждают, что «Экология Новосибирск» стали задерживать выплаты еще в апреле.

— Должен быть определенный срок проверки перевозчиков регоператором, по результатам которой и выносится решение о найденных нарушениях, передает слова представителя перевозчика ООО ТБО Кирилла Ритермана официальный сайт КПРФ. — Но пока не одна транспортная компания не получила ни одного акта проверки и акта выполненных работ за оказанные услуги в полном объеме. Наши финансовые ресурсы на исходе, абсолютно нет понимания дальнейшей работы.

Вадим Агеенко также отметил, что долги у ряда компаний составляют от 22 до 88 миллионов рублей и это не позволяет перевозчикам выплачивать зарплату, платить налоги. А у двух из них субподрядчики даже разорвали договора и отказались вывозить мусор.

Депутаты предложили гендиректору «Экологии-Новосибирск» Ларисе Анисимовой назвать тех, кто превысил объемы перевозки ТКО. Она, в свою очередь, ответила, что согласна с тем, что регоператор должен рассчитаться, но оставила без комментария вопрос о том, готова ли группа «Вис» предоставить средства, чтобы погасить долги компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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