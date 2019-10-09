350 тысяч за три отрубленных пальца: жительница Новосибирска отсудила компенсацию за травму на работе

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-09T11:46:08+03:00

Руководство предприятия предлагало за несчастный случай 10 тысяч рублей, а потерпевшая просила 5 миллионов

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В Новосибирске суд определил компенсацию женщине, которая пострадала на производстве. ЧП случилось на АО «Бетэлтранс», где штамповщица потеряла пальцы.

Женщина работала на технике, в которой у нее застряла рука. В решении суда описано, как произошел несчастный случай:

«Оборудование сработало неправильно, что привело к застреванию заготовки в штампе…В момент наклона за заготовкой, она задела телом кнопку управления… Одновременное нажатие кнопок на двух установках привело к срабатыванию штампа… Не сразу поняла, что заготовка застряла в установке 1-ой операции, а затем, когда стало ясно, что заготовка не поддается, пострадавшая не успела нажать кнопку «Стоп» и выключить установку, поскольку в этот момент по ее левой руке сработал штамп и придавил ей пальцы».

Женщина смогла освободиться лишь при помощи другой работницы. Спасти пальцы не удалось. Три было ампутировано, еще один врачи смогли восстановить, закрепив спицей.

Пострадавшая подала иск на 5 миллионов рублей, а предприятие предложило 10 тысяч. Процесс оказался долгим.

- В 2018 году суд уже взыскал компенсацию морального в размере 50 тысяч рублей за каждый палец. Областной суд завернул дело на новое рассмотрение. Теперь общая сумма компенсация составила 350 тысяч рублей. Но самое страшное – то, что по заключению эксперта оборудование и сейчас осталось неисправным, - прокомментировал это дело юрист Константин Зиновьев.

ИСТОЧНИК KP.RU