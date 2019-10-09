2019-10-09T10:51:09+03:00
Экономика

Сибирским бизнесменам предложили начать торговать на eBay

С помощью этого предприниматели смогут вывести свои товары на международные торговые площадки
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирским бизнесменам предложили разместить свои товары на eBay.Сибирским бизнесменам предложили разместить свои товары на eBay.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сибирским предпринимателям предлагают размещать свои товары на eBay. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители малого и среднего бизнеса могут вывести свои товары на международные торговые площадки, одной из которых и является популярный сайт eBay. Он насчитывает свыше 175 миллионов покупателей по всему миру, а число активных объявлений на данной платформе составляет 1, 1 миллиард.

— С этого года в рамках профильного национального проекта у малого и среднего бизнеса есть уникальные возможности для реализации своих товаров на международных торговых онлайн-площадках, — передает слова министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова пресс-служба министерства. — Первые участники покажут, насколько им подходит такая мера поддержки. Со своей стороны мы окажем любую консультационную помощь и объясним механизм реализации проекта.

Для того, чтобы выйти на данный уровень международной торговли, предпринимателям необходимо принять участие в конкурсе. Заявки на него принимают сотрудники Центра поддержки экспорта Новосибирской области. Для победителей предусмотрен отдельный ряд услуг, таких как, к примеру, зарегистрированный аккаунт на электронной площадке, размещение 20 листингов вашей продукции и готовые логистические решения для отправки проданных товаров конечному покупателю.

Принять участие в конкурсе можно совершенно бесплатно, подать заявку нужно до 13 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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