2019-10-09T10:34:24+03:00
Происшествия

Мертвого рыбака, привязанного к лодке, нашли в Бердском заливе

Спасатели предполагают, что мужчина сам намотал веревку на руку, чтобы его не унесло течением
Алена КУЛЕШОВА
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Привязанного к лодке мертвого рыбака обнаружили полицейские в Бердском заливе. Елена ВАХРУШЕВАПривязанного к лодке мертвого рыбака обнаружили полицейские в Бердском заливе. Елена ВАХРУШЕВА
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Вечером 8 октября в акватории Бердского залива нашли погибшего рыбака, который был привязан к лодке. По словам спасателей, скорее всего, мужчина самостоятельно обмотал веревку с лодки вокруг своей руки, чтобы его не унесло течением, когда он случайно выпал за борт.

— К нам поступило обращение от сотрудников полиции о том, что в 150 метрах от берега в районе Речкуновки обнаружена лодка и рыбак рядом с ней. Правоохранители не могли подобраться ближе к судну, — рассказал КП-Новосибирск Ярманов Николай Егорович, начальник бердского поисково-спасательного отряда. — Когда мы прибыли на место и вытащили погибшего на берег, то увидели, что он был полностью одетым, даже в спасательном жилете. Исходя из этого, мы предположили, что мужчина случайно выпал за борт и не смог забраться обратно из-за тяжести одежды. Поэтому он решил намотать себе на руку веревку с лодки, чтобы его не унесло течением, и продолжить двигаться.

Однако, по словам спасателей, температура воды была слишком низкой и, вероятнее всего, мужчина просто замерз насмерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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