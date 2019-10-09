2019-10-09T10:26:06+03:00
Общество

В Новосибирске обсудили доступ некоммерческих организаций к оказанию соцуслуг

Инициатором дискуссии выступила Общественная палата Новосибирской области
Ульяна ДЖАНКОВА
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Общественная палата Новосибирской области инициировала важный диалогОбщественная палата Новосибирской области инициировала важный диалогФото: Ульяна ДЖАНКОВА
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Заседание с участием представителей власти и некоммерческих организаций состоялось в региональном правительстве. Модератором рабочего совещания стала Общественная палата Новосибирской области. На повестке — тема доступа СО НКО к предоставлению услуг в соцсфере и их участия в реализации национальных проектов. В общественном обсуждении приняли участие член Общественной палаты РФ Игорь Галл-Савальский, члены Общественной палаты Новосибирской области, руководители и представители отраслевых министерств Новосибирской области, представители профильных СО НКО. Эта работа проводится в рамках общественного мониторинга, инициированного Общественной палатой Российской Федерации.

— Сегодня мы активно работаем с некоммерческим сектором, в частности вместе отрабатываем механизмы вхождения их на рынок с профильными министерствами. Стоит особо отметить, что в этой работе, для того чтобы достичь результата, необходим системный подход, — отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Участники обсудили препятствия, с которыми сталкиваются некоммерческие организации в процессе работы как поставщики социальных услуг, и взаимодействие с органами государственной исполнительной власти. Профильными министерствами были подготовлены отчеты, характеризующие ситуацию по доступу негосударственных СО НКО к предоставлению услуг в соцсфере и их участия в реализации национальных проектов.

Собранные данные войдут в доклад о состоянии доступа негосударственных СО НКО к оказанию социальных услуг в Новосибирской области, документ будет представлен на координационном совете по вопросам доступа СО НКО к социальным услугам, который возглавляет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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