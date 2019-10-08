Шёл по переходу: пожилой новосибирец насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-08T18:35:16+03:00

Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: ГИБДД. Фото: другой источник.

Мужчина не заметил пешехода и наехал на него

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В Первомайском районе сегодня вечером, 8 октября, 64-летний водитель сбил пожилого пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это случилось на проезжей части по улице Героев Революции в направлении улицы Чапаева.

Машина протащила погибшего несколько метров и отбросила на асфальт. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В ГИБДД просят участников транспортного движения быть на чеку:

— Водители, приближаясь к пешеходному переходу, снижайте скорость, а пешеходы — следить за проезжей частью, и делайте так, чтобы водители вас видели, — предупреждает инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченко.

ИСТОЧНИК KP.RU