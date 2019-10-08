«Ждём результатов на энцефалит»: новосибирцы пожаловались на нашествие клещей в Железнодорожном районе
На календаре - начало октября, но из-за вернувшегося тепла активизировались клещи. Об их нашествии в соцсетях рассказали жители Железнодорожного района. Сибиряки говорят, что их особенно много на площадке, которая находится рядом с магазином «Горожанка» на улице 1905-го года.
- Наша собака неделю назад поймала клеща на этой площадке, хотя на ней есть ошейник против клещей. Сегодня утром обнаружили клеща на молодом человеке: он гулял в том же месте. Теперь ждём результатов на клещевой энцефалит, - пишет в сервисе «Яндекс Район» местная жительница Виктория. Свои слова она подтверждает фотографией того самого снятого клеща.
Сейчас Виктория ищет, куда можно пожаловаться на опасную площадку, а так же, кто может обработать нужными химикатами район их сосредоточения.
ИСТОЧНИК KP.RU