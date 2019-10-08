2019-10-08T09:35:32+03:00
Общество

«Ждём результатов на энцефалит»: новосибирцы пожаловались на нашествие клещей в Железнодорожном районе

Опасных насекомых снимают как с людей, так и с животных
Владимир ПТАШНИК
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Тот самый снятый клещ. Фото: соцсети.Тот самый снятый клещ. Фото: соцсети.
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На календаре - начало октября, но из-за вернувшегося тепла активизировались клещи. Об их нашествии в соцсетях рассказали жители Железнодорожного района. Сибиряки говорят, что их особенно много на площадке, которая находится рядом с магазином «Горожанка» на улице 1905-го года.

- Наша собака неделю назад поймала клеща на этой площадке, хотя на ней есть ошейник против клещей. Сегодня утром обнаружили клеща на молодом человеке: он гулял в том же месте. Теперь ждём результатов на клещевой энцефалит, - пишет в сервисе «Яндекс Район» местная жительница Виктория. Свои слова она подтверждает фотографией того самого снятого клеща.

Сейчас Виктория ищет, куда можно пожаловаться на опасную площадку, а так же, кто может обработать нужными химикатами район их сосредоточения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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