2019-10-08T08:12:07+03:00
Общество

Эхо войны: на улице Петухова обнаружили старый миномётный снаряд

Опасную находку уже увезли на полигон для уничтожения
Владимир ПТАШНИК
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Миномётный снаряд. Фото: «Инцидент Новосибирск».Миномётный снаряд. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Утром 8-го октября во дворе одного из домов ЖК «Матрёшкин двор» нашли ржавый миномётный снаряд. Опасная находка лежала рядом с контейнером для мусора: она была накрыта старой мебелью.

На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и сапёры. Фотографиями их работы, а также снимками самого боеприпаса поделился в соцсетях Дмитрий - подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

- Был обнаружен металлический предмет, внешне схожий с гильзой от боеприпаса. Никакой опасности для жизни не представляет. Прибывшими на место сотрудниками, он был вывезен и ликвидирован, - сообщают в пресс-службе МВД.

На данный момент неизвестно, кто выбросил снаряд и откуда он появился в Новосибирске. Разобраться во всех обстоятельствах произошедшего теперь предстоит новосибирским полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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