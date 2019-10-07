«Буду решать все без посредников»: Анна Терешкова стала вице-мэром Новосибирска

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-07T14:10:48+03:00

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Главу департаменту культуры спорта и молодежной политики Новосибирска Анну Терешкову назначили на должность вице-мэра города. В ее обязанности на новой новой должности будут входить те же вопросы, что и в профильном департаменте.

— Это повышение статуса создано, фактически, для того, чтобы все вопросы, которыми я занимаюсь в департаменте, я могла решать напрямую. Тем более, мы сейчас готовимся к чемпионату мира по хоккею, к молодежному чемпионату по волейболу. Мое непосредственное участие необходимо в данных мероприятиях, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова. — Мы должны будем приготовить турмаршруты, подготовить культурно-массовую и спортивную программу, подготовить спортивные объекты. И для того, чтобы наше взаимодействие, в том числе и с областью, проходило быстрее и проще, меня назначили на эту должность. Теперь все вопросы, касающиеся подобных мероприятий, мы можем решать напрямую без посредников.

К исполнению обязанностей в новой должности Анна Васильевна Терешкова приступила сегодня, 7 октября. При этом она продолжает возглавлять профильный департамент.

ИСТОЧНИК KP.RU