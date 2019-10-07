2019-10-07T11:47:01+03:00
Общество

«Огонь из-под капота»: в Новосибирске загорелся припаркованный у дороги фургон

Очевидцы события утверждают, что машину удалось потушить благодаря пожарным
Алена КУЛЕШОВА
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В Кировском районе Новосибирска загорелся фургон. Фото: "АСТ-54"В Кировском районе Новосибирска загорелся фургон. Фото: "АСТ-54"
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В Кировском районе Новосибирска, днем 7 октября загорелся фургон. ЧП случилось на улице Петухова по направлению в сторону улицы Хилокской: прохожие заметили, что на обочине дороги пылает фургон «ГАЗ».

— Огонь буквально вырывается из-под капота автомобиля и полностью закрывает языками пламени лобовое стекло, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54».

Очевидцы события утверждают, что автомобиль уже удалось потушить. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы события утверждают, что автомобиль уже удалось потушить. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы события также сообщили, что прибывшим на место случившегося пожарным уже удалось потушить машину. У автомобиля сильно обгорела передняя часть кузова. Многие подписчики группы уверены, что людям не стоило пытаться самостоятельно потушить загоревшуюся машину, ведь из-за этого ситуация могла только ухудшиться:

— Машину уже удалось потушить.

— Хорошо, что люди сами тушить не бросились, а то хуже было бы.

— Я из окна видела дым, так и подумала, что машина горит, — пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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