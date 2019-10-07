«Умные вещи стали печатать»: песня Шуры попала в казахстанский учебник
Кто бы знал, что один их хитов Шуры станет на равнее с Пушкиным в школьной программе. И это совсем не шутка: текст песни «Твори добро» будут изучать дети. Об этом певец из Новосибирска рассказал на своей странице в «Инстаграме».
-Это учебник по предмету «Самопознание» для 4 класса в Казахстане, - написал певец и выложил фото в подтверждение.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту новость в комментариях под постом:
Тот самый учебник. Фото: https://www.instagram.com/shuramedvedev/
- Обалдеть как здорово! Вот это результат жизни!
- Супер, надо с дочкой выучить.
- Саша! Спасибо за песню,,,если бы не ты, этот стих бы пропал вместе с остальными. Люблю эту песню, прекрасная вещь появилась в отголосках лихих 90-ых.
- Я тоже часто эту песню переслушиваю! Именно Ваша подача сделала ее красивой! Вы поете с душой.
- Наконец-то! Умные вещи стали печатать в учебниках, - пишут комментаторы.
Шура «Твори добро».Шура. твори добро
ИСТОЧНИК KP.RU