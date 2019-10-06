2019-10-06T13:01:21+03:00
Происшествия

«Страшно там находиться»: из-за капремонта кровли в квартире сибирячки обвис потолок и покосились стены

Женщины пытается добиться правды у коммунальщиков, но без толку
Татьяна СОЛОВОВА
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Так сейчас выглядит дом сибирячки.Так сейчас выглядит дом сибирячки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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О том, в какой ситуации оказались жильцы дома №16 на улице Технической, сибирячка Анна Турханова рассказала в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В нашем доме идёт капремонт кровли, и во время этих работ всё рушится в квартире, - жалуется Анна. - Уже обвис потолок во всех комнатах, повело стены и окна. Сам дом находится в плачевном состоянии.

Сибирячка уверяет, что сейчас ей очень страшно находиться дома с детьми. И пользователи соцсетей пытаются ее поддержать и дать совет, как исправить ситуацию.

- Этот дом сносить надо, а не крышу ремонтировать! Вот по-любому даже аварийным не признан.Тут жильцами скидываться надо на частную независимую экспертизу о признании дома аварийным.

- Сходите в управляющую компанию или в Фонд модернизации напишите: если по вине монтажников косяки какие-то, то на них должны это повесить - советуют комментаторы.

Из-за капремонта кровли в квартире сибирячки обвис потолок и покосились стены.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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