«Страшно там находиться»: из-за капремонта кровли в квартире сибирячки обвис потолок и покосились стены
О том, в какой ситуации оказались жильцы дома №16 на улице Технической, сибирячка Анна Турханова рассказала в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- В нашем доме идёт капремонт кровли, и во время этих работ всё рушится в квартире, - жалуется Анна. - Уже обвис потолок во всех комнатах, повело стены и окна. Сам дом находится в плачевном состоянии.
Сибирячка уверяет, что сейчас ей очень страшно находиться дома с детьми. И пользователи соцсетей пытаются ее поддержать и дать совет, как исправить ситуацию.
- Этот дом сносить надо, а не крышу ремонтировать! Вот по-любому даже аварийным не признан.Тут жильцами скидываться надо на частную независимую экспертизу о признании дома аварийным.
- Сходите в управляющую компанию или в Фонд модернизации напишите: если по вине монтажников косяки какие-то, то на них должны это повесить - советуют комментаторы.
Из-за капремонта кровли в квартире сибирячки обвис потолок и покосились стены.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU