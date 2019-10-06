2019-10-06T10:17:31+03:00
Общество

«Джерси Самвела подарим его маме»: болельщики скорбят о смерти новосибирского хоккеиста в Германии

Фанаты решили поехать в Омск и поддержать родных умершего в немецкой клинике спортсмена
Татьяна СОЛОВОВА
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Самвел был капитаном в «Адмирале». Фото: «Адмирал».Самвел был капитаном в «Адмирале». Фото: «Адмирал».
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Одними из первых новость о том, что новосибирский хоккеист Самвел Мнацян умер в немецкой клинике, узнали болельщики «Сибири». Новосибирец Дмитрий Казанцев, которого болельщики называют «усатый в каске», постоянно общался с мамой спортсмена. И два дня назад она рассказала, что парню стало хуже.

- Мы хотим поехать в Омск и поддержать его родителей, - рассказал Дмитрий. – Еще в прошлом году я выкупил оба его джерси (свитер, в котором играют хоккеисты – прим.авт.). Один подарил во Владивостоке, а второй планирую передать его маме.

В соцсетях болельщики скорбят о смерти хоккеиста:

- Скорбим и помним. Сил родным пережить утрату родного человека.

- Светлая память тебе Самвел. Как же горько, когда уходят такие молодые.

- Жаль что так и не успел сыграть на нашем сибирском льду, с нашей неимоверной поддержкой. Тяжёлая потеря для всех. Ты навсегда останешься бойцом.

Известно, что следующую домашнюю игру против московского «Динамо» «Сибирь» начнет с минуты молчания в память о Самвеле.

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- Мы постоянно с Самвелом и его мамой переписывались: все это время она была с ним рядом в Германии. Он постоянно получал химиотерапию, все надеялись, что у него ремиссия. Говорили, что 95% раковых клеток мертвы. Но ремиссии добиться не удалось, - объяснил КП-Новосибирск Дмитрий Казанцев. - Метастазы пошли по всему телу – в ноги, шею (подробности).

«Ты так и не вышел на лёд в наших цветах»: умер новосибирский хоккеист Самвел Мнацян

Самвел должен был стать защитником в новосибирской команде, но на лед так и не вышел: у него обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Спортсмен лечился в Германии, но, увы, побороть болезнь спортсмен не смог (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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