«Пока №13 в отгуле, его замещают»: иномарка врезалась в трамвай в Новосибирске

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-05T17:25:45+03:00

Пострадал ли кто-нибудь в аварии, пока неизвестно.

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Сегодня вечером, 5 октября, произошла авария. Автомобиль врезался в трамвай №14: ДТП случилось в Калининском районе. На кадрах видно, что у машины полностью разбита вся передняя часть. Из авто выходил мужчина, видимо, хозяин пострадавшего авто.

— На пересечении улиц Учительской и Александра Невского водитель кроссовера Ford Kuga лишился передней части в неравной схватке с трамваем №14, — сообщает подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы сообщают, что информации о пострадавших не поступало. А пользователи соцсетей сейчас обсуждают аварию:

— Пока 13 в отгуле, его 14 замещает. Пост сдал, пост принял.

— Где-то в сторонке тихо плачет 13 трамвай.

— 13й в отпуске что ли? Надеюсь без пострадавших. Соблюдайте пдд народ!

— Какие все-таки страшные — Новосибирские трамваи.

Иномарка врезалась в трамвай №14 в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU