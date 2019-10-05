«Пока №13 в отгуле, его замещают»: иномарка врезалась в трамвай в Новосибирске
Сегодня вечером, 5 октября, произошла авария. Автомобиль врезался в трамвай №14: ДТП случилось в Калининском районе. На кадрах видно, что у машины полностью разбита вся передняя часть. Из авто выходил мужчина, видимо, хозяин пострадавшего авто.
— На пересечении улиц Учительской и Александра Невского водитель кроссовера Ford Kuga лишился передней части в неравной схватке с трамваем №14, — сообщает подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы сообщают, что информации о пострадавших не поступало. А пользователи соцсетей сейчас обсуждают аварию:
— Пока 13 в отгуле, его 14 замещает. Пост сдал, пост принял.
— Где-то в сторонке тихо плачет 13 трамвай.
— 13й в отпуске что ли? Надеюсь без пострадавших. Соблюдайте пдд народ!
— Какие все-таки страшные — Новосибирские трамваи.
Иномарка врезалась в трамвай №14 в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU