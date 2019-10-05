Собирайтесь замуж: астролог рассказала, чего ждать сибирякам от звездного потока Дракониды
Совсем скоро новосибирцы смогут наблюдать звездный дождь Дракониды. Он пролетит над Новосибирском с 6 по 10 октября. Прием, в этом году его пик будет 10 числа. Поток непредсказуем, и интенсивность меняется из года в год
Корреспонденты КП-Новосибирск попросили новосибирского астролога Елены Альмах рассказать, чего ждать от этого уникального явления сибирякам и как правильно загадывать желания:
— Любой звездопад несет в себе возможность,- рассказала корреспонденту КП-Новосибирск новосибирский астролог Елена Альмах. — Тем более сейчас солнце находится в весах. Нужно загадывать желание на партнерские отношения. Например, брак или найти партнера по бизнесу. Причем обязательно нужно хотеть, чтобы желание исполнилось.
Но это не значит, что все исполнится в одночасье:
— Если вы загадил желание, то не стоит сидеть ждать с моря погоды. Нужно начать действовать в направлении его исполнения, — говорит Елена.
ИСТОЧНИК KP.RU