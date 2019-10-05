Собирайтесь замуж: астролог рассказала, чего ждать сибирякам от звездного потока Дракониды

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-05T14:41:57+03:00

А еще Елена Альмах объяснила, как правильно загадывать желания

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Совсем скоро новосибирцы смогут наблюдать звездный дождь Дракониды. Он пролетит над Новосибирском с 6 по 10 октября. Прием, в этом году его пик будет 10 числа. Поток непредсказуем, и интенсивность меняется из года в год

Корреспонденты КП-Новосибирск попросили новосибирского астролога Елены Альмах рассказать, чего ждать от этого уникального явления сибирякам и как правильно загадывать желания:

— Любой звездопад несет в себе возможность,- рассказала корреспонденту КП-Новосибирск новосибирский астролог Елена Альмах. — Тем более сейчас солнце находится в весах. Нужно загадывать желание на партнерские отношения. Например, брак или найти партнера по бизнесу. Причем обязательно нужно хотеть, чтобы желание исполнилось.

Но это не значит, что все исполнится в одночасье:

— Если вы загадил желание, то не стоит сидеть ждать с моря погоды. Нужно начать действовать в направлении его исполнения, — говорит Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU