В муке и пуантах: необычное фото балерины просто завораживает
Новосибирский фотограф Михаил Решетников выложил необычную подборку с фотографиями балерин.
— Артисты балета, вы все очень крутые, красивые и интересные, был рад поработать и пообщаться с вами, — пишет у себя на странице в социальных сетях Михаил Решетников.
Один из снимков вызывает восхищение.
В кадре новосибирская танцовщица Анна Холкина. Девушка застыла в прыжке и грациозно выгнула спину. Ее партнер по съемке аккуратно поддерживает сибирячку за тонкую талию. Из рук Анны сыпется вещество синего цвета.
— Удачный кадры нам удалось сделать только с 3 или 4 дубля, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск фотограф Михаил Решетников.
Из рук девушки рассыпается мука. Она синего цвета потому что цветокоррекция такая. Цвет идеально подходит к одежде Анны.
Сибиряков восхитила фотография:
— Как красиво!
— Это эстетическое наслаждение! Давно такого не испытывала.
— Потрясающее фото!
ИСТОЧНИК KP.RU