2019-10-05T12:47:58+03:00
Общество

В муке и пуантах: необычное фото балерины просто завораживает

Красивый снимок сделал сибиряк Михаил Решетников
Анна ПАШАГИНА
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Девушка застыла в прыжке. Фото: Михаил РешетниковДевушка застыла в прыжке. Фото: Михаил Решетников
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Новосибирский фотограф Михаил Решетников выложил необычную подборку с фотографиями балерин.

— Артисты балета, вы все очень крутые, красивые и интересные, был рад поработать и пообщаться с вами, — пишет у себя на странице в социальных сетях Михаил Решетников.

Один из снимков вызывает восхищение.

В кадре новосибирская танцовщица Анна Холкина. Девушка застыла в прыжке и грациозно выгнула спину. Ее партнер по съемке аккуратно поддерживает сибирячку за тонкую талию. Из рук Анны сыпется вещество синего цвета.

— Удачный кадры нам удалось сделать только с 3 или 4 дубля, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск фотограф Михаил Решетников.

Из рук девушки рассыпается мука. Она синего цвета потому что цветокоррекция такая. Цвет идеально подходит к одежде Анны.

Сибиряков восхитила фотография:

— Как красиво!

— Это эстетическое наслаждение! Давно такого не испытывала.

— Потрясающее фото!

ИСТОЧНИК KP.RU

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