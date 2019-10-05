Поделят между собой: Новосибирск и Омск примут молодежный чемпионат мира по хоккею — 2023

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-05T12:56:05+03:00

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Омск примет участие в молодежном чемпионате мира по хоккею — 2023 наравне с Новосибирском. Информация об этом появилась на сайте Омского правительства. Заявка на два города поддержана Федерацией хоккея России.

— Федерацией хоккея России заявка Омской области на проведение чемпионата одобрена. На заседании Межведомственной комиссии рекомендовано включить представителей Омской области в созданную дирекцию по организации и проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, — сообщают на сайте Омского правительства.

Принято решение создать на две площадки общефедеральный оргкомитет.

— Гарантировано строительство нового ледового дворца «Арена — Омск», который будет соответствовать требованиям к спортивным объектам для проведения международных соревнований. Новый комплекс будет рассчитан на 12 тысяч зрителей, — пишут на сайте Омского правительства.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что молодежный чемпионат мира по хоккею проведут в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU