«Погрязла в мусоре и грехе»: новосибирцы негодуют из-за свалки на остановке
На одной из конечных остановок автобусов появилась несанкционированная свалка. На кадрах, которые сибиряки разместили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что везде валяются пакеты с мусором. А еще - бутылки, упаковки из-под еды и другой хлам.
— Вот так выглядит конечная маршрутов №29, №79, №9, №41: она погрязла в мусоре и грехе водителей и кондукторов, и все это сопровождается невозможным смрадом! — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Очевидец уверен, что это можно изменить, если туда часто будут приезжать мусоровозы и все это систематично вывозить.
Жители Новосибирска возмутились таким огромным количеством мусора:
— Да у них там даже туалета нет на конечных, не именно эти маршруты, а везде. И мусор. Неужели им сложно сделать конечную остановку нормальную, туалет, столовую, и чтобы была комната отдыха.
— Уже ничего не спасет ситуацию.
— Там давно надо нормальную стоянку организовать, - считают сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU