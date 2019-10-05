«Погрязла в мусоре и грехе»: новосибирцы негодуют из-за свалки на остановке

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-05T10:48:10+03:00

Сибиряки винят в этом кондукторов и водителей

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На одной из конечных остановок автобусов появилась несанкционированная свалка. На кадрах, которые сибиряки разместили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что везде валяются пакеты с мусором. А еще - бутылки, упаковки из-под еды и другой хлам.

— Вот так выглядит конечная маршрутов №29, №79, №9, №41: она погрязла в мусоре и грехе водителей и кондукторов, и все это сопровождается невозможным смрадом! — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Очевидец уверен, что это можно изменить, если туда часто будут приезжать мусоровозы и все это систематично вывозить.

Жители Новосибирска возмутились таким огромным количеством мусора:

— Да у них там даже туалета нет на конечных, не именно эти маршруты, а везде. И мусор. Неужели им сложно сделать конечную остановку нормальную, туалет, столовую, и чтобы была комната отдыха.

— Уже ничего не спасет ситуацию.

— Там давно надо нормальную стоянку организовать, - считают сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU